В Петербурге «Магнит» начал бесплатно раздавать еду нуждающимся

Два даркстора (магазины-склады) торговой сети «Магнит» в Петербурге присоединилась к программе фудшеринга, в рамках которой будут раздавать еду нуждающимся людям.

Сотрудники дарксторов ежедневно будут отбирать продукты с истекающим, но еще не истекшим сроком годности. И передавать до 100 кг бесплатной продукции волонтерам благотворительного фонда «Банк еды «Русь». А те день в день будут доставлять хлеб, овощи, фрукты и бакалею подопечным.

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Всего в списке на раздачу порядка 300 наименований товаров. Среди получателей – пенсионеры, многодетные семьи и социально незащищенные граждане.

На сегодняшний день уже передано 12 тонн продуктов. Их получили более 6 тыс. человек, пишет издание «АБН».