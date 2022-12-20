20 декабря 1699 года Петр I подписал указ о переходе России на новое летосчисление и сдвиге празднования Нового Года на 1 января. Рассказываем, как менялась новогодняя дата в России с течением времени и почему остановилась на нынешней точке.

Когда праздновали наступление нового периода до Крещения Руси?

Изначально дата наступления Нового года была плавающей. То его отмечали 1 марта, так как в этот период начинались работы в поле, то 22 марта в день весеннего равноденствия. Некоторые славяне первым днем года считали 22 декабря, потому что это был самый короткий и морозный день в году.

В привычный нам день отсчета нового периода — 1 января — на Руси отмечался Васильев день. Событие сопровождалось праздничным застольем, на котором было принято выставлять на стол блюда из свинины. Люди верили, что это сулит увеличение численности скота и достаток. Для получения богатого урожая проводился специальный обряд — посевание. Дети с раннего утра проходили возле домов, разбрасывая по округе яровую пшеницу, а затем собирали ее для последующего сева. За помощь юных помощников поощряли сладкими угощениями.

Когда и почему Новый год стали праздновать 1 сентября?

Крещение Руси принесло на русские земли византийский календарь. По нему было принято праздновать наступление Нового года 1 сентября. Люди приняли это, усмотрев в дате свой символизм. Именно к началу осени завершались сельскохозяйственные работы и начиналась подготовка к следующему сезону, то есть по новой начиналась привычная жизнь. К тому же, считалось, что именно в первый день сентября Господь сотворил наш мир. В течение нескольких последующих веков наступление нового периода отмечалось дважды в году: 1 сентября — официально и весной — по старым традициям.

После освобождения Руси от татаро-монгольского ига в XV веке действующий в то время государь Иван III установил единую дату празднования Нового года — в первый день осени. Изначально событие сопровождалось выходом правителя и митрополита с праздничным шествием. Позже оно дополнилось поздравлениями народа с праздником. После праздничной службы проходили гуляния с песнями, плясками и праздничными трапезами.

Когда же праздник сместился на 1 января?

Летом 1698 года Петр I завершил дипломатическую миссию «Великое посольство», которая привела к многим изменениям внутри Российского государства. Одним из них стал изданный царем указ о переходе России на новое летосчисление и смещении празднования Нового года с 1 сентября на 1 января по европейским традициям. Это произошло 20 декабря 1699 года, спустя год после возвращения государя. Согласно царскому предписанию, каждый дом в праздничный день должен был быть украшен еловыми, сосновыми или можжевельники веточками. Для наглядного примера в московском Гостинном дворе выставили примеры деревьев, украшенных в новогоднем стиле.

В первую ночь перенесенного праздника жгли костры, пламя которых поддерживали на протяжении недели. Небо над Красной площадью озарилось грандиозным фейерверком. Жители Москвы встречали начало года пуском пороховых ракет и стрельбой из мушкетов. Люди облачались в честь празднования в нарядные одежды. Торжества проходили вплоть до шестого числа, завершившись крестным ходом. Сам царь не участвовал в шествии представителей духовенства, а наблюдал за процессией на берегу Москвы-реки в окружении солдат.

Со смертью Петра I елки утратили свою роль, но празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января сохранилось. Возвращение новогодних красавиц произошло только в 30-х годах 19 столетия. В начале XX века праздник обзавелся еще одним символом — Дедом Морозом. Считается, что он возник на основе образа духа холода — Трескуна, известного по восточнославянскому фольклору или святого Николая Чудотворца, почитаемого за доброе сердце и помощь людям. В период Первой мировой войны праздник утратил свою пышность, принесенную Петром I, так как люди пытались отстраниться от немецких традиций. Октябрьская революция принесла запреты на новогодние празднества, которые позже все равно возобновили. Окончательное становление праздника пришлось на 1930-е года, когда мероприятие снова стало шумным, ярким с подоплекой волшебства.