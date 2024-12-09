Какие вопросы задают дети про Деда Мороза и что можно на них ответить? — советы ivbg

Ажиотаж вокруг новогодних праздников нарастает. У многих детей возникает множество вопросов о главном действующем лице, одаривающем всех подарками. Рассказываем, что чаще всего интересует ребят про Дедушку Мороза и как отвечать на вопросы взрослым.

Кто такой Дед Мороз?

Дедушка Мороз — волшебник, который отвечает за новогодние праздники. В течение года он тщательно следит за поведением людей. Каждый год в новогоднюю ночь Дед Мороз оставляет под ёлкой подарки и исполняет самые сокровенные желания тех, кто хорошо себя вёл в уходящем году.

Как выглядит Дед Мороз?

Главного новогоднего волшебника можно узнать по длинной белой бороде и наличию в руках волшебного посоха. У него есть несколько одеяний: синяя, голубая, белая и красная шубы и шапки с варежками к ним в тон. На ногах предпочитает носить валенки.

Есть ли у Деда Мороза другие имена?

Так как Дедушка Мороз поздравляет деток давно, то раньше у него были и другие имена: Студенец, Морозко, Дед Трескун, Мороз Красный нос. Уважительная форма обращения к нему предполагает присутствие отчества — Мороз Иванович.

Сколько же ему лет?

Ежегодно 18 ноября Дедушка отмечает свой день рождения. Сколько ему исполнилось в 2024 году, никто не знает, так как сложно указать точную дату появления новогоднего волшебника. Историки считают, что приблизительный возраст Деда Мороза колеблется от 80 до двух тысяч лет.

Где он живёт?

Дед Мороз живёт на севере России в своей резиденции, которая находится в Великом Устюге. Именно туда поступает основная часть писем новогоднему волшебнику. Вместе с ним живёт его внучка и «правая рука» — Снегурочка, а также другие помощники. Так как у Дедушки много забот, то второй его дом — Московская резиденция — находится в столице нашей страны.

На чём Дед Мороз путешествует?

В распоряжении волшебника есть несколько видов транспорта: специальные сани, запряженные оленями или лошадьми и машина. Выбор подходящего средства передвижения зависит от города, в которой нужно попасть Дедушке, а также погодных условий на пути к нему.

Как Дед Мороз узнает о том, кто какие подарки ждёт к празднику?

Лучший помощник в этом случае — письма с пожеланиями новогодних даров. Взрослые пишут их сами и помогают в этом детям. Письмо можно отправить на адрес главной резиденции Деда Мороза в Великий Устюг или той, что расположена в Москве. Также есть вариант передать пожелания по электронной почте.

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Ознакомившись с содержанием посланий, Дедушка открывает волшебную книгу, которая хранит записи о поведении людей, в особенности деток. Если конкретный ребёнок вёл себя хорошо в прошедшем году, то Дед Мороз отправляется на фабрику игрушек, где отдает распоряжение помощникам об изготовлении запрошенного подарка. Лесные сказочные звери и маленькие гномики с большой радостью берутся за работу и делают подарки для детей. А те предметы, которые нет возможности изготовить на фабрике, Дедушка берёт в магазинах.

Почему тогда письма Деду Морозу иногда кладут в холодильник или на подоконник?

Не зря же Дедушка является волшебником. У него есть специальная сигнальная система о наличии посланий в таких ситуациях. После её оповещения он отправляет к месту отправки своих помощников, которые незаметно забирают письма и приносят ему.

А какое ещё волшебство доступно Деду Морозу?

Помимо того, что Дедушка управляет большой волшебной фабрикой по изготовлению игрушек, а также своими прыткими работниками, у него есть колдовской посох. То, к чему он прикоснется, сразу замерзает и покрывается сверкающим инеем. Дед Мороз может управлять погодой. Например, чтобы пошёл снег, ему необходимо махнуть рукавом или тряхнуть варежкой. А сотворить красивый узор на окне Дедушка может, просто подув на него .

Почему Дед Мороз не всегда приносит те подарки, которые у него просили?

Для это есть несколько причин. Во-первых, Дед Мороз следит за поведением. Если кто-то совершил нехороший поступок, то для мотивации не повторять его впредь, приносит что-то другое. Совсем без подарка он вряд ли оставит, так как Дедушка — добрый волшебник и верит в лучшее.

Во-вторых, некоторые подарки могут быть опасны для самого просителя. Настоящий танк или собаку при наличии аллергии, конечно, он не подарит именно из этих соображений.

Также есть те пожелания, которые он не может выполнить, так как некоторые вещи от него не зависят, хоть он и волшебник. Сюда можно отнести: появление друзей, рождение сестренки или братика, оживление ушедших близких или домашних любимцев.

Кто такой Санта Клаус и почему он похож на Деда Мороза?

У нашего российского Дедушки большая семья. Помимо внучки Снегурочки, у него есть двоюродные братья. Санта Клаус один из них и живет в Америке. Брата из Франции зовут Пэр Ноэль, или по-другому, Папа Ноэль. В Финляндии имя родственника — Йоулупукки. У него есть жена Муори — олицетворение зимы. Все они также являются волшебниками и приносят детям подарки под Новый Год. В Норвегии и Швеции — Юлебукк, в Бельгии и Нидерландах — Синтерклаас, а Италии — Баббо Натале. Иногда последнему помогает Фея Бефана, однако одаривают деток подарками они по отдельности.

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