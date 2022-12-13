Володин анонсировал принятие законопроекта о финансировании школ в России

По информации спикера Володина, Государственная дума планирует принять изменения в закон об образовании.

Депутаты Государственной думы на следующей неделе собираются принять изменения в закон об образовании, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале депутат отметил, что для высоких темпов роста экономики в стране необходимо повышать качество образования. Он также напомнил, что в России около 40 тысяч школ, при этом 56 процентов из этого числа — сельские.

Спикер уточнил, что большинство школ находятся на муниципальном бюджете. А в сельских районах, обычно, учебные заведения бывают самые проблемные.

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Володин считает, что подобная ситуация не дает возможность решать ключевые вопросы школ, а именно обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, создание групп продленного дня. По его словам, решение, которое Государственная дума примет в ближайшее время, позволит региональным органам власти переводить школы на областной бюджет.