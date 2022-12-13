Коронавирус подтвердился еще у 54 жителей Ленобласти — данные на 13 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 54 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 238 972 человек, выздоровели — 234 419.
- Волосовский район: Сумино (+1), Реполка (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+11), Янино-1 (+5), Романовка (+2), п. Углово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Подгорье (+1), Ленинское (+1).
- Гатчинский район: Куровицы (+1).
- Киришский район: Кириши (+3).
- Кировский район: Кировск (+1), Приладожский (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+2), Виллози (+1), Лебяжье (+2).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+5).
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12.12.2022 47