Коронавирус подтвердился еще у 54 жителей Ленобласти — данные на 13 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 54 человек. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 238 972 человек, выздоровели — 234 419.

Волосовский район: Сумино (+1), Реполка (+1).

Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+11), Янино-1 (+5), Романовка (+2), п. Углово (+1).

Выборгский район: Выборг (+2), Подгорье (+1), Ленинское (+1).

Гатчинский район: Куровицы (+1) .

Киришский район: Кириши (+3) .

Кировский район: Кировск (+1), Приладожский (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+2), Виллози (+1), Лебяжье (+2).

Лужский район: Луга (+2).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+5) .