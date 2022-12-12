В Ленобласти выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

В Ленобласти зафиксирован рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Елена Хорькова.

«Важно отметить, что сегодня мы видим рост заболеваемости среди детей. Кроме того, в этом году в 47-м регионе, как и по всей стране, зафиксировано достаточно большое количество случаев заражения гриппом H1N1, который называют свиным. Этот вид гриппа протекает достаточно тяжело», – рассказала Елена Хорькова в эфире « ЛенТВ24 ».

При этом в регионе есть все необходимое, чтобы обезопасить себя, в том числе достаточный запас вакцин. Время на то, чтобы сделать прививку, еще есть.