В Ленобласти выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом среди детей

В Ленобласти зафиксирован рост заболеваемости гриппа и ОРВИ среди детей. Об этом сообщила главный эпидемиолог региона Елена Хорькова.
«Важно отметить, что сегодня мы видим рост заболеваемости среди детей. Кроме того, в этом году в 47-м регионе, как и по всей стране, зафиксировано достаточно большое количество случаев заражения гриппом H1N1, который называют свиным. Этот вид гриппа протекает достаточно тяжело», – рассказала Елена Хорькова в эфире «ЛенТВ24».
При этом в регионе есть все необходимое, чтобы обезопасить себя, в том числе достаточный запас вакцин. Время на то, чтобы сделать прививку, еще есть.
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