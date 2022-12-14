«Ведомые общей целью — побеждать!»: как ленинградская КВН-команда идет к успеху?

Команда КВН «Балтийский бульвар», представляющая Ленобласть, стала бронзовым призёром по итогам Центральной лиги МС КВН «НЕВА» 2022 года. Ivbg пообщался с капитаном команды Егором Гуляевым, который рассказал о прошедшем сезоне, возникновении «Балтийского бульвара» и его составе, а также о сложностях, сопровождающих областных КВНщиков.

Всего в сезоне 2022 года принимали участие 55 команд. Шесть их них дошли до финала, где нужно было показать «Приветствие» и «Музыкальное домашнее задание». За каждую позицию давалась оценка, которая суммировалась в общий результат. Помимо участников из Ленобласти и Петербурга в конкурсе участвовали команды из Калининграда, Белгорода и Республики Беларусь. Последние — команда «Маклауд» — заняли первое место с высшим баллом за каждую из категорий — по пять. Нашим ребятам из «Балтийского бульвара» не хватили 0,6 балла. Они заняли третье место с результатов — 9,4.

Предыстория команды

«Мы представляем молодую, но зрелую команду КВН «Балтийский бульвар». Участники нашей команды заняты в разных сферах деятельности: образование, медицина, IT, и, конечно же, театр. Я вообще кандидат политических наук, как видите, мне по образованию положено с юмором относить к жизни. Без него никуда в любой сфере», — рассказал капитан команды «Балтийский бульвар» Егор Гуляев.

Нынешний состав участвует в чемпионатах КВН с 2020 года. Изначально играя в других командах, ребята сплотились в одну, ведомые общей целью — побеждать. За два года на счету «Балтийского бульвара» призовые места и победы на конкурсах различного уровня. Самые значимые для участников достижения:

третье место в центральной лиге Международного союза КВН «Нева» 2022 года;

участие в телевизионной Международной лиге Международного союза КВН 2021 года в Смоленске;

третье место Лиги московских ВУЗов и ССУЗов 2021 года;

выход в финал официальной Межрегиональной студенческой лиги Международного союза КВН 2021 года;

участие в центральной Юго-Западной лиге Международного союза КВН 2020 года в Курске;

третье место в официальной лиге «Балтика» Международного союза КВН 2020 года.

«В этом сезоне мы сыграли пять игр, каждый раз работая над материалом всё усерднее, чтобы рассмешить зрителей и болельщиков, ведь смех продлевает жизнь. Концепция у нашей команды интересная – мы представляем разные слои населения Ленинградской области. У каждого участника команды есть проработанный образ. Артем Строганов — главный театральный режиссер областного Ленинградского театра, который постоянно критикует и учит нас играть на сцене (бывший налоговый служащий, сейчас работает в «Яндекс»). Глеб Козлов — любимчик главного режиссера и Лучший Актер Ленинградской области (руководитель направления КВН в ГАСУ). Он имеет уникальную концепцию — шутить без слов. Концепт очень смелый и удачный. На играх в зале он был любимчиком публики и жюри, с каждым разом придумывая всё более интересные выходы. Не обходится и без спецэффектов: в начале сезона он поджигал руку на сцене. Для этого использовался антисептик, который легко тушится. А в финале был уже задействован сухой лед. Вот и наша команда как огонь и лёд. Все разные, но, как говорят, плюсы и минусы притягиваются».

«Еще один из персонажей – молодой IT-специалист Андрей Нуждин (аспирант). Его шутки понятны молодому поколению. У Андрея есть противоположность — простой старомодный мужичек из глубинки Алексей Емельянов (нейрохирург). Женская часть команды тоже очень разнообразна. Образ провинциального учителя несет в себе Екатерина Авдеева, шутки которой ироничны и затрагивают проблемы образования в регионах. Самый милый и единственно поющий человек в команде — Ксения Должанская. Без нее не обходится одно музыкальное домашнее задание. И конечно же люди, которые часто остаются в тени, хотя их вклад очень велик. Актер и реквизитор команды Светлана Холостова, (учится на режиссера в университете культуры) помогает воплотить в реальность самые фантастические идеи команды. Без звукорежиссера и, по совместительству, реквизитора Ирины Ивановой выступление команды было бы неполным, некрасочным, ненакрашенным и неотглаженным. Она придумывает, как воплотить на сцене барную стойку, кровь из сиропа смородины, эффект пара от тела или где достать старинный дровяной самовар».

Какие сложности у вашей команды были в процессе конкурса?

«Материальные. Для реквизита и костюмов не хватает средств, поэтому отталкиваемся от наших возможностей, а не от идеи», — рассказал капитан.

Также, по словам капитана команды, участникам часто не хватает поддержки болельщиков. Егор Гуляев отметил, что «у команд, представляющих ВУЗы, с эти намного проще — пригласили группы студентов и все».

«А мы уже не являемся студентами. Для нас собрать группу поддержки из знакомых и друзей достаточно сложно, так как большинство из них заняты на работе», — пояснил он.

Может были какие-то забавные случаи, которыми вы хотите поделиться?

«До последнего не понятно, как сработает наш материал и спецэффекты, которые мы придумали у себя в голове. Один раз в день игры технически не сработал момент с крахмалом/сахарной мудрой. Должен был быть факел огня изо рта. Не пугайтесь, мы любим экспериментировать и доверяем идеям друг другу. Но благодаря нашему опыту мы быстро сориентировались и смогли придумать достойную замену. Совершенно случайно. Спасибо нашему реквизитору, который считает, что много реквизита не бывает! У нас с собой оказалось 20 метров беспроводной светодиодной гирлянды, которой мы воспользовались и это выглядело ничем не хуже».

О планах и спонсорстве

«Безусловно, как и все КВНщики, мы стремимся стать участниками Высшей лиги КВН (АМИК) и будучи патриотами своей малой Родины, хотим достойно представить Ленинградскую область на Первом канале», — обозначил позицию команды ее лидер.

Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо пройти много ступеней. Для посещения лиг и фестивалей, которые часто проходят в разных городах, требуются средства, а без спонсоров участникам команды иногда приходится туго.