Инвесторы вложили в Ленобласть 361 млрд рублей за 9 месяце в 2022 году

Об этом сегодня на пресс-конференции по итогам года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Очень хорошие цифры по инвестициям в основной капитал: на 20,9% рост к уровню прошлого года по итогам 9 месяцев. По итогам года ожидаем рост на 9,3%», – сказал глава региона.

Из общего объема инвестиций крупных и средних предприятий 51,6% вложены в обрабатывающие производства и 21,5% в сферу с транспортировки и хранения. По предварительной оценке, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2022 года составит 551,3 млрд рублей.

Напомним, что помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.