В Ленобласти подобрать свободную площадку для инвестирования можно в один клик

Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

На сайте и в мобильном приложении «InvestMap47» в разделе «Подбор свободной площадки для инвестирования» добавлены фильтр для подбора, функция сравнения участков по характеристикам, также появилась возможность измерить расстояние до объектов электроснабжения с указанием их мощностей. Инвестор может подать заявку прямо с сайта, она автоматически поступит в Агентство экономического развития Ленобласти.

Сейчас в системе доступны 23 индустриальных парка, 288 свободных инвестиционных площадок, 174 инвестиционных проекта на разных стадиях реализации.

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Ранее мы рассказывали, что большинство компаний, входящих в Ассоциацию Европейского бизнеса, планируют продолжить инвестировать в Ленобласть. Согласно результатам ежегодного опроса членов Ассоциации Европейского бизнеса, 80% компаний удовлетворены инвестиционным климатом в регионе.