«Известия»: в России утвердили ГОСТ для электросамокатов

Он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Утвержденный новый ГОСТ Р 70514–2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) — электросамокатов, моноколес и гироскутеров должен вступить в силу с 1 февраля 2023 года, сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

В ведомстве уточнили, что требования принятого документа не станут обязательными, тем не менее, соблюдающие их компании будут иметь возможность оперировать тем, что продукция соответствует стандарту.

Заместитель главы Минпромторга Альберт Каримов пояснил, что ГОСТом вводится требование на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, что даст возможность существенно повысить безопасность граждан. Также устройства необходимо оснастить системами автоматического замедления в парках.

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Стандартом предписано, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.