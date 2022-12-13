Петербуржцев призвали отказаться о поездок на автомобилях

Все дело в плохой погоде в Северной столице.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Санкт-Петербурга, городских водителей убедительно просят воздержаться от поездок на личном транспорте, пишут Neva.Today.
Тех, кто все же вышел на дорогу просят быть предельно осторожными.
— Тем более стоит отказаться от поездок на дальние расстояния, особенно ночью, — отметили в Госавтоинспекции.
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13.12.2022 18