Петербуржцев призвали отказаться о поездок на автомобилях

Все дело в плохой погоде в Северной столице.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Санкт-Петербурга, городских водителей убедительно просят воздержаться от поездок на личном транспорте, пишут Neva.Today.

Тех, кто все же вышел на дорогу просят быть предельно осторожными.

— Тем более стоит отказаться от поездок на дальние расстояния, особенно ночью, — отметили в Госавтоинспекции.