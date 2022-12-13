В 38% российских компаний подняли зарплаты в 2022 году

У более трети российских компаний выросли расходы на зарплаты сотрудникам в 2022 году.

Агентство «Forbes» сообщило, что 38% компаний в РФ увеличили статью расходов, которая отвечает за зарплаты сотрудников. Аналитики предполагают, что это может быть связано с тем, что бизнес хочет удержать при себе ценные кадры на фоне отъезда из страны квалифицированных специалистов.

Такие итоги были сделаны после опроса, который провел сервис по поиску работы «Работа.ру» и платформа Roistat.

Также из опроса предпринимателей выяснилось, что увеличились расходы на логистику и аренду помещений.

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Стоит отметить, что зарплаты были увеличены в среднем на 6-8%.