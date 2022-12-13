С начала 2022 года врачи и медсестры кабинета рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЛОКОД провели 1000 операций.

Шесть медиков справились с невероятной задачей, проведя огромную работу силами совсем небольшого отделения.

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Благодаря опыту и слаженной работе врачей и медицинского персонала кабинета РХМДиЛ проведены сотни операций, облегчающих жизнь онкопациентов, побеждающих болезнь в самом ее «сердце» — внутри опухоли», — рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

Жизни множества жителей Ленобласти спасли рентгенхирурги Алексей Филонов и Алексей Полехин, рентгенолаборант Анна Петренко, медицинские сестры Светлана Смоленкова и Полина Коваленко, санитарка Надежда Ковальских.