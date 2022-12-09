В Петербурге провели первую в России операцию ребенка в утробе матери

Автор: Анастасия Щербакова
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Петербургские врачи совершили чудо, подарив еще нерожденному ребенку счастливую жизнь в будущем.

В Педиатрическом университете проведена первая в России операция на ребенке в утробе матери лапароскопическим методом. Счастливым исходом хирургического вмешательства делится Mash.

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Фото: Mash

На обследовании 25-летняя будущая мама узнала, что у ребенка диагностирован тяжелый порок — расщепление позвоночника. Это приводит к параличам ног и нарушениям органов таза, Обычно таких детей оперируют сразу после рождения. Однако было решено исправить недуг в утробе матери.

Медики сумели успешно провести коррекцию с помощью лапароскопии — не прибегая к скальпелю.

Сейчас с будущей дочкой и ее мамой все в порядке. Женщина пришла в сознание и ждет не дождется появления малышки.

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