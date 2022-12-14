Среда будет морозной и метелистой для жителей Ленобласти

Местами ожидается умеренный снег.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с среду, 14 декабря, на территории региона ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный снег с метелью.

Столбики термометров опустятся от -4 до -9 градусов, местами на северо-западе области похолодает до -14 гр. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.