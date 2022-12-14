В Отрадном мальчик провалился в люк во время катания с горки

Спасали ребенка сотрудники 131-й пожарной части «Леноблпожспас».

Так, экстренные службы были вызваны в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. Мальчик катался на «ватрушке» и в какой-то момент провалился в открытый люк.

Сотрудники 131-й пожарной части «Леноблпожспас» вызволили ребенка и переделали обеспокоенным родителям. На месте работали медики скорой помощи.

К счастью, несовершеннолетний отделался только испугом.