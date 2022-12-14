Роскачество назвало лучшие марки лапши быстрого приготовления

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Любимым многими «Дошираку» и «Роллтону» нашелся серьезный конкурент. 

plant-flower-food-produce-vegetable-colorful-520086-pxhere.com
Фото: pxhere.com

Согласно исследованию Роскачества, лидером рейтинга марок лапши быстрого приготовления стал бренд «Анаком». В продукте специалисты не нашли ничего лишнего.

Следом за ним расположился всеми известный бренд «Доширак». Правда, в нем эксперты зафиксировали незначительное превышение соли. В тройке лидеров неожиданно расположилась лапша «Каждый день».

Ранее Роскачество посоветовало лучшие марки российского шампанского. Перед гостями на Новый год стыдно точно не будет.

Автор