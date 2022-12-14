Ленинградская область и Минск обсудили перспективные направления сотрудничества

Двухдневный визит в Ленобласть делегации Минской области начался со встречи руководства двух регионов.

«Время показывает настоящих союзников. Белоруссия — наш стратегический, ключевой партнёр. Сегодня, на фоне санкционного давления, поддержка соседей особенно важна. Мы сейчас для себя заново открываем Белоруссию», — отметил Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что у России и Белоруссии давние исторические связи, тесное сотрудничество в экономической и социальной сферах, перспективы развития которых стороны закрепили в соглашениях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Белоруссия и Россия подпишут долгосрочные договоры на поставку комбикорма для рыб в Ленобласть. Об этом рассказал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков.