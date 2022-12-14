Торгпред: турсектор Финляндии может терять €2 млрд в год в связи с санкциями против России

Эти потери относятся только к туристическому бизнесу. Общая упущенная выгода гораздо выше.

Высказывание Антона Логинова, главы торгового представительства России в Финляндии, привели РИА Новости.

Особенно сильно ограничения для туристов из России ударили по приграничным районам. Там было большое количество объектов, направленных именно на приезжих русских. В качестве примера Логинов привел аутлет-деревню Zsar, которая уже объявила о своем банкротстве. После пандемии ковида предприниматели с нетерпением ожидали открытия границы для возобновления своего бизнеса. Вместо этого правительство объявило о том, что россиянам не будут давать визы. Это очень больно ударило по финской экономике. Финансовые потери за этот год в сфере туризма составили порядка 2 миллиардов евро.

Логинов подчеркнул, что политики в Финляндии, которые ранее голосовали за принятие антироссийских санкций, начали признавать весь вред таких мер для собственной страны.