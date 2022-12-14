В квартире Бокситогорска нашли связанный труп пенсионерки с пакетом на голове

Вечером 13 декабря в полицию Ленобласти поступило сообщение, что в квартире дома на улице Павлова в Бокситогорске обнаружено тело 87-летней женщины.

Прибывшие на место полицейские нашли на кухне двухкомнатной квартиры окровавленное тело пенсионерки. Ее руки были связаны, а на голову надет полиэтиленовый пакет.

По словам заявителя, он был знаком с погибшей три года и помогал ей по хозяйству. В последний раз он видел женщину живой 12 декабря — тогда в квартире пропало электричество, а на следующий день пенсионерка перестала отвечать на звонки. Он приехал проведать знакомую, однако дверь ему никто не открыл, тогда мужчина позвал соседей и гвоздодером взломал дверь.

Выяснилось также, что в июле женщина переписала на него квартиру.

В квартире был найден нож со следами крови, не тронуты оказались сбережения пенсионерки — больше 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Ленобласти.