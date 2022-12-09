Видео: в Петербурге грабитель ворвался в офис микрозаймов и ушел с фальшивыми купюрами

Ограбление микрофинансовой организации на Сенной площади в Петербурге произошло вечером 8 декабря.
Мужчина в черном капюшоне зашел в помещение организации и, угрожая ножом, потребовал у сотрудника отдать деньги из кассы. Тот пытался защититься стулом, но деньги все-таки пришлось отдать.
Грабитель забрал увесистую пачку банкнот и скрылся. Однако в ней было всего лишь четыре настоящих купюр, а все остальное — муляж.
Видео: Мэш на Мойке
Злоумышленника разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Общая сумма ущерба составила 4000 рублей.
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