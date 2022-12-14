С мая в Петербурге начнет действовать закон об уличных музыкантах

Депутаты Заксобрания Петербурга окончательно одобрили законопроект об уличных музыкантах. Теперь артисты обязаны будут согласовывать каждое свое выступление с властями и тщательнее подходить к репертуару.

После вступления документа в силу – а это произойдет в мае 2023 года — уличные музыканты будут обязаны подавать заявки на выступление за 15 дней до даты. Песни, которые исполняет артист, должны соответствовать нормам общественной морали и нравственности. В них также не должно быть нецензурной лексики, пропаганды жестокости, насилия, наркотиков и призывов к экстремизму. Выступать на улицах будет разрешено артистам от 16 лет.

Позже будет опубликован список площадок, разрешенных для выступлений, в него войдет около 200 мест. При этом в части из них будет запрещено использовать звукоусилительную аппаратуру.

С музыкантов не будут взымать плату за уличное выступление.