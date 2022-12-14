В больницах Петербурга вернули «масочный режим» из-за гриппа и ОРВИ

В Петербурге с 14 декабря во всех медицинских учреждениях и организациях соцобслуживания вводится обязательный «масочный режим» из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Соответствующее постановление было подписано главный санитарным врачом города Наталией Башкетовой.

Кроме того, в городе вводится запрет на плановую госпитализацию детей, за исключением «пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью».

Запрещается также допуск посетителей в больницы и учреждения закрытого типа, за исключением лиц, которые ухаживают за тяжелыми и лежачими пациентами.

Также усилен режим дезинфекции в общественном транспорте. А на входе в учебные заведения снова вводится измерение температуры.