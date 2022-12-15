Военнослужащий из Кировского района погиб в ходе СВО на территории ЛНР

В ходе спецоперации на территории Луганской Народной Республики погиб военнослужащий из Кировского района Ленобласти Егор Панченко. Ему был 31 год.

Соболезнования его родным и близким выразили администрация и совет депутатов Кировского района.

«Егор навсегда останется в нашей памяти честным, справедливым, жизнерадостным, с добрыми горящими глазами и искрой в сердце, которая не давала ему быть равнодушным. Родные и близкие скорбят о трагической смерти заботливого отца, любимого мужа, единственного сына, верного и надежного друга», — говорится в сообщении.

Егор Панченко родился в поселке Назия. Окончил колледж с красным дипломом, а после армии начал работать в компании «СВЕЗА Усть-Ижора». За отличные результаты и высокие показатели Егор получил звание «Работник года». Через несколько лет стал мастером смены.

Егор Панченко погиб 18 ноября 2022 года в результате артобстрела в Луганской Народной Республике.