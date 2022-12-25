Католическое Рождество: как проходит праздник и чем отличается от православного?

Сегодня весь католический мир отмечает Рождество. Что представляет собой праздник, чем отличается от православного и как вычисляли день рождения Иисуса Христа, рассказывает ivbg.

Почему есть две даты празднования?

Рождество Христово — праздник в честь рождения Богомладенца Иисуса Христа. Считается одним из главных торжеств для верующего населения в христианском мире, который ещё в XI веке раскололся на две части: католический и православный. Каждая из церквей отмечает сочельник в разные дни: первые — в ночь с 24 на 25 декабря по григорианскому и новоюлианскому календарям, а вторые — в ночь с 6 на 7 января по старому стилю (юлианскому календарю).

Католики почитают Рождество больше, чем Пасху, а православные уверены, что Воскрешение Христа имеет более весомое значение. В качестве сходных моментов католики и православные одинаково признают сорокадневный пост. А вот сам пост в католицизме и православии отличается по строгости. Православные считают, что человек за многие века не изменился, и во время поста надо много трудиться телесно и духовно. Католические каноны приблизили требования Церкви к нынешней комфортной жизни людей и позволяют верующим послабления.

Кто еще отмечает Рождество в ночь на 25 декабря?

Вместе с католиками праздничные мероприятия в честь Рождества 25 декабря устраивают протестанты: лютеране, англикане, некоторые приверженцы из методистов, баптистов и пятидесятников, а также Константинопольская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Александрийская, Антиохийская, Албанская, Православная в Америке и Финляндская поместные православные Церкви мира.

Рождение Иисуса Христа

Божественный Младенец появился на свет в пещере для скота недалеко от города Вифлеем, отрезанный от цивилизации. Процесс появления на свет прошел безболезненно для Марии — Божьей Матери. Запеленав дитя, она уложила новорожденного в ясли — кормушку для скота. Согласно церковным преданиям,

в пещере также находились вол и осел, согревшие Младенца своим дыханием.

В момент рождения местным пастухам явился ангел с вестью о свершившемся великом событии. Те поспешили в Вифлеем на встречу со Спасителем, чтобы убедиться в словах небесного вестника. К пещере свет Вифлеемской звезды привел и волхвов, которые одарили младенца тремя дарами — золотом, ладаном и смирной. Впоследствии сцена рождения стала символом рождественских праздников.

Подробно о рождении Богомладенца написано в Евангелии от Луки: «Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Мариею (для переписи населения, – прим.ред), обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице».

Как высчитывалась дата рождения?

В некоторых источниках приводятся слова двоих из четырех евангелистов – Матфея и Луки о том, что «Восход первой звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего Иисуса Христа». Писатель и историк Борис Романов в своей книге «Русские волхвы, вестники, провидцы» пишет: «Он родился в Вифлееме, в субботу 21 сентября 5 года до «новой эры», но самое удивительное, что «официальные» даты (25 декабря и 7 января) тоже верны». Вычислениями дня рождения Иисуса Христа занимались и астрономы. Опираясь на даты событий, описанных в Евангелиях и других писаниях, они вычислили число рождения из конфигурации звезд. То есть по Вифлеемской звезде смогли определить день, когда она ярко светила волхвам.

Есть и другие версии. Существует мнение, что Иисус прожил на земле ровно 33 года с момента зачатия. День Его крестной жертвы нам известен как канун Песаха — это же и христианский праздник Благовещения. Он всегда выпадает на 25 марта по григорианскому календарю и 7 апреля по юлианскому. Отсюда получается, что если отсчитать девять месяцев в обратном порядке, то получаем даты — 25 декабря и 7 января.

Когда появился праздник?

С 337 года папа Римский Юлий I ввел дату 25 декабря как день Рождества Христова. Историки объясняют его выбор тем, что 25 числа в конце декабря традиционно отмечали день зимнего солнцестояния, который олицетворял уход тьмы в пользу света.

Распоряжение о праздновании Рождества приняли духовники на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Что предшествует Рождеству?

Перед наступлением торжеств в честь рождения Иисуса проходит время покаяния — период Адвента, что в переводе с латинского «пришествие». С него начинается новый церковной год у католиков. Адвент длится около четырех недель и обычно включает в себя четыре воскресенья. Начинается в один из дней с 27 ноября по 3 декабря и заканчивается в канун Рождества. То есть состоит из трех полных недель с дополняем от одного до шести дней в зависимости от дня недели, на которое приходится Рождество. Весь предпраздничный период представители духовенства носят одежды в цвет покаяния — фиолетовый. Каждое богослужебное воскресенье имеет свою тематику. Первое посвящается явлению Христа в конце времен. Следующие два имеют направленность перехода Ветхого Завета к Новому. Также в третье воскресенье отдают почтение служению Иоанна Крестителя. Последнее повествует о событиях в Евангелие, описанными перед Рождеством.

В 2022 году Адвент проходил с 27 ноября по 18 декабря.

Как проходит празднование католического Рождества?

Рождество католическая Церковь отмечает в течение восьми дней — с 25 декабря по 1 января. В литургическом календаре период называется Октава Рождества. На каждый день выпадают праздничные богослужения. Рождественские дни продолжаются и после завершения Октавы — до Крещения Господня (13 декабря), которое проходит через неделю после Богоявления, отмечаемого 6 декабря. Священнослужители проводят литургии в традиционных белых одеяниях на протяжении всего рождественского периода.

Верующие начинают отмечать католическое Рождество 24 декабря. Католики посещают церковь, где исповедуются, причащаются и получают благословление. После возвращения они приступают к украшению ели, установке вертепа либо яслей и к приготовлению угощений. В сочельник прием пищи начинается только после появления первой звезды. На столе полагается выставлять постные блюда с облатками (пресным хлебом) по центру. Хлеб принято передавать друг другу с пожеланием божьей благодати. Вечерняя трапеза также предусматривает наличие каш и киселей. Иногда на столе можно увидеть рыбу и сладкие булочки.

В полночь, 25 декабря, начинается Месса Навечерия Рождества. В процессе главного богослужения духовник помещает в рождественский вертеп статуэтку Младенца. В течение ночи и дня проводятся еще три праздничные литургии — Месса ночью, Месса на зареи Месса днем.

Главным символом праздника считаются зажженные свечи. Это напрямую связано со словами из Евангелие от Иоанна, Глава 1, стихи 1-17: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его».

Как изменилось Рождество с течением времени?

Изначально традиции обмениваться подарками на Рождество не было. Она появилась более двух тысяч лет. Идею почерпнули из библии, как дань памяти о дарах волхвов богомладенцу.

Что касается новогодней елки, то появление рождественской красавицы способствовал симбиоз различных языческих культов. Большинство историков утверждают, что обычай наряжать елку пришел из Германии. Немцы еще в средневековые времена украшали деревья к рождественским праздникам. Они верили, что чудотворная рождественская ночь дает растениям силы расцветать и приносить плоды. В качестве украшений использовали яблоки, сладости и зажженные свечи. Другие исследователи считают, что прародительницей рождественского символа стала древнеегипетская пальма. Древние египтяне в благодарность Богам за участие в жизни людей украшали пальму на зимнее солнцестояние. Период принесения даров верховным духам как раз выпадал на временной промежуток с 25 декабря по 7 января.

За счет обрастания новыми традициями, праздник перестал иметь статус исключительно религиозного.