Солнцестояния и равноденствия: что мы о них знаем?

Сегодня, 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Всего в годовом цикле четыре таких явления: два солнцестояния (зимнее и летнее) и два равноденствия (весенние и осеннее).

Что это такое солнцестояние и чем зимнее отличается от летнего?

Солнцестояние в науке понимается как событие, при котором единственная звезда Солнечной системы, оказывается в точке своего самого северного или южного отклонения от земной оси. Говоря доступным языком, это движение Солнца, при котором в зимнее солнцестояние проходит самый короткий световой день, а в летнее — самый длинный. То есть до зимнего события день уменьшается, а после светлый период увеличивается. Обратное происходит с летним солнцестоянием. Отличительные особенности явлений также заключаются в том, что в самый короткий день года звезда занимает наиболее низкое расположение над горизонтом, а в самый длинный — наивысшую точку.

Зимнее солнцестояние ежегодно проходит 21 или 22 декабря. Дата рознится из-за отличия в часовых поясах. Явление приносит с собой самый короткий день и длинную ночь в году. Летнее солнцестояние случается 21 июня и сопровождается самым долгоиграющим световым днем и скоротечной ночью. Пик белых ночей, свойственных Петербургу и Ленобласти, как раз приходятся на этот день.

Южное полушарие Земли имеет противоположные процессы с декабрьским летним солнцестоянием и зимним в июле.

Что такое равноденствие и в чем отличие весеннего от осеннего?

Равноденствие — астрономическое явление, при котором центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Из названия понятно, что под термином понимаются равные по продолжительности день и ночь. А сами дни равноденствия приходятся на середину переходного периода солнцестояний.

В результате того, что наша планета движется вокруг единственный звезды по эллипсу, а не кругу, даты немного смещены: весеннее проходит 20 или 21 марта, а осеннее – 22 или 23 сентября.

Издревле наши предки относились к событию с почтением, так как явление ознаменовало очередной этап жизни — смену времен года. Весеннее сулило приход весны, а с ней и нового урожая. С этого дня начиналась активная подготовка к взаимодействию с землей. Праздник сопровождался обрядами для гармонизации разных сфер жизни. Именно в день равноденствия раньше встречали Новый год.

Какое влияние оказывают явления на нашу планету?

Достижение Солнцем одной из критических точек на небесной сфере отражается на природе. В северных широтах смена времен года чувствуется более остро. После весеннего равноденствия все сигнализирует об изменении сезона: температура воздуха уходит в плюс, земля становится податливой и возрождаются растения. Это важный момент в сфере земледелия. Сельскохозяйственный календарь неразрывно связан с солнцестояниями и равноденствиями.

Какие праздники выпадают на астрономические явления?

Так как наши предки зависели от природных явлений, то на даты явлений выпадали языческие праздники, которые позже были нашли отражение и в христианстве. Сейчас в день зимнего солнцестояния отмечается католическое Рождество и Колядки, в день летнего — праздник Ивана Купалы. На весеннее равноденствие выпадает Масленица, а на осеннее — Осенины.

Какие традиции сопровождали солнцестояния и равноденствия?

Наши предки верили, что Солнечный Излом — время, когда стираются границы между мирами, поэтому все действия имеют сакральное значения, а прощения к Богам будут услышаны скорее.

День зимнего солнцестояния считался периодом, когда для подпитки живой энергией появлялись злые духи. В качестве оберегов люди развешивали по своим домам еловые ветки, которые, по их мнению, отпугивали нечисть резким запахом. На центральных площадях жители разжигали ритуальные костры, тем самым желая дать Солнцу возможность зарядиться от огня.

По погоде в день зимнего солнцестояния определяли грядущие изменения. Утренняя буря предвещала снежную зиму. Иней на деревья толковался как признак будущего хорошего урожая зерновых культур и овощей. Солнечный день сулил позднюю весну, а пасмурный — раннюю. По вьюге предсказывали продолжительные морозы. А саму морозную погоду воспринимали как признак поздней зимы.

В день летнего солнцестояния также проводились обряды. Для них использовали воду и огонь. Рано утром наши предки выходили на улицу и умывались росой для сохранения молодости и красоты. Затем встречали рассвет, чтобы напитаться солнечной энергией. В обязательном порядке разжигались большие костры, через которые прыгали люди. Для очищения тела и души купались в водоемах и ходили в баню. Некоторые традиции до сих пор почитаются среди современников. Праздник отмечают в Стоунхендже. Многие ученые утверждают, что там проводились друидские обряды. Поэтому Стоунхендж является местом паломничества и собирает тысячи людей для почтения древних кельтских обычаев.

День весеннего равноденствия поздние славяне называли Сороками, так как в этот период прилетали пернатые, в особенности сороки. Но символом праздника считался жаворонок, так как эта птица появлялась раньше остальных. В форме него готовили специальное печенье для совершения обрядов. Сам праздник сопровождался большими гуляниями и веселыми застольями. Особое место на столе занимали блины, символизирующие Солнце. Кулинарное изделие использовали для гаданий на будущий пол ребенка и прогнозы замужества. В первом случае считалось, что если первый блин взял мужчина, то родиться мальчик. А неудачный комковатый первый блин предвещал незамужним девушкам нескорый брак. День считался благоприятным для предсказаний, поэтому гадали множеством способов — от карт до зеркальных поверхностей.

День осеннего равноденствия являлся заключительным этапом череды обрядов и гуляний, которые длились около недели, а иногда и дольше. В связи с тем, что праздник являлся завершающим лето эпизодом, он сопоставлялся с подведением итогов. Наступал период, когда люди собирали урожай и оценивали плоды своих трудов. В благодарность за полученное было принято выказывать почтение славянским Богам, анализировать возможные ошибки и просить силы для прохождения жизненных испытаний. Для привлечения благополучия в праздничный день люди осыпали друг друга зерном. Гуляния сопровождались ритуальным костром, пышным застольем, забавами, хороводами и обрядовыми песнями.