Предприятия Ленобласти отправились с бизнес-миссией к судостроителям в Архангельскую область

В межрегиональной бизнес-миссии принимают участие девять предприятий региона.

В бизнес-миссии принимают участие производители подъемно-транспортного оборудования, полиуретановых материалов и герметиков, пластмасс и синтетических смол, сэндвич-панелей и каркасов для быстровозводимых зданий, осветительных приборов для надводных судов, лакокрасочных покрытий для всех видов транспорта, а также судоремонтные предприятия и производители решений для автоматизации промышленных процессов.

Предприятия двух регионов Северо-Запада планируют наладить сотрудничество в таких направлениях, как судостроение и судоремонт, машиностроение, производство строительных материалов, металлоконструкций и другой промышленной продукции.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.

По итогам 2020 года при поддержке Центра поддержки экспорта Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили 103 экспортных контракта. Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. Общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Общий объем поддержанного экспорта за 2020 год составил 31,9 млн долларов.