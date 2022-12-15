С начала года на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 20 детей-пешеходов и один погиб

В Петербурге и Ленобласти за 11 месяцев 2022 года на пешеходных переходах в результате ДТП пострадали 20 несовершеннолетних, еще один ребенок погиб.

Все они переходили дорогу в темное время суток без светоотражающих элементов.

В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти объяснили, что при включенном ближнем свете фар световозвращатель позволяет увидеть пешехода с 200 метров, в то время как человек без световозвращателя заметен лишь за 50 метров. При включенном дальнем свете фар пешеход заметен за 100 метров, в то время как пешеход со свнтовозвращателем — на расстоянии 350 метров.

«Уважаемые родители, безопасность Ваших детей в ваших руках: сделайте ребёнка видимыми на дороге, используйте световозвращающие элементы», — отметили в ведомстве.