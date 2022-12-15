Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО

Автор: Анастасия Щербакова
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В рамках всероссийской акции «Своих не бросаем» они собрали продукты питания, предметы первой необходимости, обмундирование и другие предметы, необходимые защитникам Отечества. Ранее с инициативой об оказании помощи военнослужащим к руководству УФСИН обратились ветераны и сотрудники УИС.

В сборе вещей приняли участие также семьи ветеранов и сотрудников. Каждый внес свой вклад. Все вместе собрали для защитников Родины самое необходимое: зимние обувь и одежду и многое другое. Отдельно были закуплены бинокли, фонарики, походные плитки, горелки и газовые баллоны, квадрокоптеры.

Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО УФСИН, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь
Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО УФСИН, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь
Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО УФСИН, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь
Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО УФСИН, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь
Ветераны и сотрудники УФСИН России из Петербурга и Ленобласти передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО УФСИН, СВО, Петербург, Ленобласть, гуманитарная помощь
Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ну и конечно, в преддверии Нового года бойцы получат от сотрудников УФСИН сладкие подарки.

Отдельно к военнослужащим поедет целая коробка писем и рисунков от детей сотрудников и учащихся подшефных УФСИН школ. Они искренне поздравляют военнослужащих с наступающим Новым годом. В каждое письмо дети вложили частицу своего сердца и пожелания скорейшей победы.

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Фото: Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Отправка гуманитарной помощи состоялась 14 декабря. Изначально планировалась отправка одной машины, однако сотрудники и ветераны УФСИН собрали гуманитарную помощь, которая едва уместилась в трех грузовых машинах.

Акция по сбору гуманитарной помощи проходит по всей стране, в том числе в территориальных органах ФСИН России. Сотрудники ведомства хорошо разбираются в чем нуждаются военнослужащие и, в первую очередь, передают эти необходимые вещи и предметы.

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