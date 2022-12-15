Сейчас герой готовится к операции после полученного ранения, но успел дать нашим коллегам небольшое интервью.

Портал ЛенТVZ4 смог немного поговорить с жителем Ленинградской области, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. Не так давно он освободился из украинского плена, а сейчас готовится к операции на руке.

— Как ВСУ относятся к нашим пленным?

— По-разному.

— Знали ли Ваши близкие о решении поехать на Донбасс?

— Да, знали.

— Назад вернётесь после выздоровления?

— Пока в раздумии.

— Ради чего стоит жить и за что не страшно умереть?

— За родных и близких, за страну, в которой живёшь.