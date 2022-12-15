Сейчас герой готовится к операции после полученного ранения, но успел дать нашим коллегам небольшое интервью.
Портал ЛенТVZ4 смог немного поговорить с жителем Ленинградской области, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. Не так давно он освободился из украинского плена, а сейчас готовится к операции на руке.
— Как ВСУ относятся к нашим пленным?
— По-разному.
— Знали ли Ваши близкие о решении поехать на Донбасс?
— Да, знали.
— Назад вернётесь после выздоровления?
— Пока в раздумии.
— Ради чего стоит жить и за что не страшно умереть?
— За родных и близких, за страну, в которой живёшь.