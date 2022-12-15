Доброволец из Ленобласти, освободившийся из украинского плена, дал интервью

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас герой готовится к операции после полученного ранения, но успел дать нашим коллегам небольшое интервью.

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Фото:ЛенТVZ4 

Портал ЛенТVZ4 смог немного поговорить с жителем Ленинградской области, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе еще с 2014 года. Не так давно он освободился из украинского плена, а сейчас готовится к операции на руке.

Как ВСУ относятся к нашим пленным?
— По-разному.
Знали ли Ваши близкие о решении поехать на Донбасс?
— Да, знали.
Назад вернётесь после выздоровления?
— Пока в раздумии.
Ради чего стоит жить и за что не страшно умереть?
— За родных и близких, за страну, в которой живёшь.

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