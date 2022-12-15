В Смольном рассказали о том, как будет развиваться метрополитен

В петербургском метро станет на 57 станций больше.
89 новых объектов метрополитена предусмотрено Генпланом Петербурга, сообщает редакция 78.ru.
Уже в 2024 году планируется открытие 3-х станций «Горный институт», «Юго-западная» и «Путиловская».
На сегодняшний день продолжаются работы по возведению подземного вестибюля «Театральной» и реконструкция «Чернышевской».
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15.12.2022 30