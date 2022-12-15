За пять лет количество предпринимателей в Ленинградской области увеличилось на 35%

Речь идет об увеличении в Ленобласти предприятий малого и среднего бизнеса: в этой сфере работают почти 315 тысяч жителей региона.

Эти показатели развития малого и среднего бизнеса в регионе были озвучены сегодня, на традиционном форуме, посвященном Дню предпринимателя Ленинградской области.

«Сегодня в регионе 72 тысячи предпринимателей – на 5,3% выше уровня прошлого года, с учетом непростого и напряженного для бизнеса года. В регионе зарегистрировано 67 тысяч самозанятых граждан. А по итогам работы за 8 месяцев – в бюджет Ленинградской области поступило порядка 8 млрд рублей – на 35% выше уровня прошлого года и в 2 раза выше 2020 года», – отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Напомним также, что Фонд предоставляет поддержку как действующим предпринимателям и самозанятым Ленобласти, так и тем, кто только хочет открыть своё дело. Следите за новостями в официальных группах Фонда в социальных сетях и в Телеграм-канале. По всем вопросам о социальном статусе предпринимательства можно получить информацию в Центре «Мой бизнес» по телефону 88123094688.