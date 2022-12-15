Школьники в Ленобласти уйдут на зимние каникулы раньше

В Ленобласти зимние каникулы для школьников из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ начнутся раньше срока.

Школьные каникулы начнутся на два дня раньше — с 26 декабря. Таким образом, 23 декабря для школьников станет последним учебным днем в 2022 году.

«Для того, чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщённости в школах хотя бы до двух недель. В связи с этим учебная четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть раньше», — сообщил зампред правительства Ленобласти по соцвопросам Николай Емельянов.

Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ находятся 197 классов в 57 школах, это порядка 5 тысяч детей.