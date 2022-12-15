Трое экс-полицейских и коммерсант предстанут перед судом за взяточничество в Тосненском районе

Завершено расследование уголовных дел в отношении троих бывших сотрудников полиции и индивидуального предпринимателя в Тосненском районе Ленобласти. Им вменяют получение, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.

По данным следствия, в июле теперь уже бывший начальник отдела участковых уполномоченных ОМВД Тосненского района получил 60 тысяч от двоих подчиненных. Сотрудники патрульно-постовой службы выступили посредниками от индивидуального предпринимателя, который хотел избежать ответственности за незаконное трудоустройство иностранных граждан для ремонтных работ в МБУ «Спортивный комплекс Тосненского района».

Обвиняемые предстанут перед судом, куда были направлены материалы по делу.