Экс-начальника уголовного розыска полиции Всеволожского района и его заместителя обвиняют в даче взятки

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовное дело в отношении бывшего начальника и заместителя начальника уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району.

Их обвиняют в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что с февраля по июль 2021 года обвиняемые передали подчиненному сотруднику деньги, чтобы он бездействовал в раскрытии имущественного преступления и неисполнение поручений следователя.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением в ближайшее время передадут в суд, рассказали в СУ СКР по Ленобласти.