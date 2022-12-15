Госуслуги рассказали, как получить новогодние сюрпризы для детей бесплатно

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
tree-celebration-decoration-green-red-giving-856480-pxhere.com
Фото: pxhere.com

Семьи Ленобласти также не станут исключением.

Чтобы получить бесплатный новогодний подарок для ребенка, родителям потребуется подать заявление через сайт Госуслуг или по обращению в отдел соцзащиты.

Для каждого региона действуют свои правила подачи заявления. Обычно подарки получают малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.

Так, в Ленинградской области подарки могут получить дети с инвалидностью, из многодетных семей с низким доходом и в трудной жизненной ситуации.

Сладости, игрушки, билеты на новогодние представления — но в зависимости от региона подарочные наборы могут отличаться. Это связано с тем, что федеральной программы по такому случаю не предусмотрено и региональные власти самостоятельно организуют подобные акции.

Вам будет интересно
Госуслуги рассказали, как получить новогодние сюрпризы для детей бесплатно подарки, новый год, Ленобласть, Госуслуги
Путин анонсировал увеличение пособия для беременных
Размер пособия для беременных будет увеличен, он составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом сообщил Путин в ходе...
15.12.2022 39
Автор