Госуслуги рассказали, как получить новогодние сюрпризы для детей бесплатно

Семьи Ленобласти также не станут исключением.

Чтобы получить бесплатный новогодний подарок для ребенка, родителям потребуется подать заявление через сайт Госуслуг или по обращению в отдел соцзащиты.

Для каждого региона действуют свои правила подачи заявления. Обычно подарки получают малоимущие, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.

Так, в Ленинградской области подарки могут получить дети с инвалидностью, из многодетных семей с низким доходом и в трудной жизненной ситуации.

Сладости, игрушки, билеты на новогодние представления — но в зависимости от региона подарочные наборы могут отличаться. Это связано с тем, что федеральной программы по такому случаю не предусмотрено и региональные власти самостоятельно организуют подобные акции.