Петербург окажется под действием антициклона

Это спровоцирует понижение температуры и снег.
Как поделился синоптик Михаил Леус, Петербург 16 декабря окажется под влиянием антициклона, пришедшего с юго-востока. В регионе установится облачная погода с прояснениями. Также ожидается небольшой снег.
Температура воздуха -5…-7°, по области -5…-10°. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, — поделился специалист прогнозом.
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15.12.2022 118