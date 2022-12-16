Доктор объяснил, почему в этом году наблюдается критическая ситуация с распространением гриппа

Автор: Анастасия Щербакова
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Как считает специалист, россияне стали менее ответственными после снятия ковид-ограничений. 

Так, доктор Владимир Круглый заявил, что наблюдаемая сейчас вспышка грипп произошла из-за беспечности граждан. Россияне перестали носить маски и соблюдать меры предосторожности.

В этом году прививочная кампания против гриппа хоть и прошла, но все-таки прививались от гриппа существенно меньше людей. Поэтому сейчас такой эпидемический подъем, — цитирует Круглого ТАСС.
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