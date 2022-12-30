100 лет со дня основания СССР: что способствовало слиянию и почему произошел распад?

Сегодня, 30 декабря, 100 лет назад был создан Советский Союз. Крупнейшее государство мира, занимающее второе место в рейтинге по экономической и военной мощи и третье — по численности населения, существовало до 26 декабря 1991 года.
Что привело к слиянию республик?
Что произошло 30 декабря сто лет назад?
30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР на I Съезде Советов СССР утвердили Декларацию об образовании Союза ССР. Согласно документу, Советский союз имел единый орган политической власти со столицей в Москве. Каждая республика имела юридическое право на свободный выход из СССР.
Через два года, в 1924, на II Всесоюзном съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов утвердили первую конституцию нового государства.
В тот же период в Союз вошла Туркменская ССР, а через год — Узбекская ССР. В 1929 году состав пополнился еще одним участником — Таджикской ССР. В 1936-м подобное решение приняли Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году присоединились три Прибалтийские страны: Эстонская ССР, Латвийская ССР и Литовская ССР. В тот же год была образована Молдавская ССР, которая была передана Верховному Совету для включения в Состав Советского Союза. Аналогичная ситуация произошла и Карело-Финская ССР. Союз объединил между собой 16 суверенных республик, внутри которых находилось 20 автономных республик, восемь автономных областей и десять национальных округов.
За время существования государство стало крупной и мощной страной, что подчеркивал богатый экономический потенциал и обширные культурные традиции.
Что привело к распаду Союза?
Со временем страна столкнулась со сложностями. В результате снижения эффективности экономической системы, большой зависимости от стоимости энергоресурсов, крупными расходами на гонку вооружений, глобального дефицита товаров, противоречий среди разных национальностей и других проблем в середине 1980-х годов СССР настиг экономический и политический кризис. Внутри страны обострилось политическое противостояние. Для урегулирования ситуации пытались реформировать советскую систему. Началась Перестройка. Внедрение демократии, попытка перейти в рыночной экономике и многопартийности не привели к ожидаемым результатам.
К концу 80-х обстановка накались. Усугубились отношения между центром и союзными республиками. Итогом стало принятие в 1990 году всеми союзными республики декларации о государственном суверенитете, а произошедший августовский путч 1991 года ускорил распад Союза.
К началу осени 1991 года из состава СССР вышли Литва, Латвия и Эстония. 8 декабря того же года в ходе собрания глав РСФСР, Украины и Белоруссии Беловежской Пуще заявили о прекращении существования Союза. На следующий день после ухода в отставку первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, 26 декабря, Союз Советских Социалистических Республик был распущен.