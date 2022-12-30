100 лет со дня основания СССР: что способствовало слиянию и почему произошел распад?

Сегодня, 30 декабря, 100 лет назад был создан Советский Союз. Крупнейшее государство мира, занимающее второе место в рейтинге по экономической и военной мощи и третье — по численности населения, существовало до 26 декабря 1991 года.

Что привело к слиянию республик?

Почти трехлетняя Гражданская война 1918-1922 годов на территории бывшей Российской Империи привела к возникновению самостоятельных государств. Среди них крупнейшим являлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). Так как регионы между собой были связаны общим прошлым и бытовало распределение труда между территориями, их независимость была мнимой. Это создало почву для возрождения единого государства в многонациональном составе.

Путь был сложным, так как борьбу между собой вели различные политические, этнические и социальные объединения. Обостряли ситуацию и национальные противоречия.

УССР, БССР, ЗСФСР. Решающим фактором в создании будущего Союза стала идея большевиков объединить разобщенные регионы на базе этнических групп и вероисповеданий. Европа не вмешивалась в ситуацию на бывших территориях расколотой империи. Каждый новый субъект воспринимался Западом в роли врага. Это помогло, опираясь на экономическую взаимозависимость, прийти к созданию государства с разными национальностями. 30 декабря 1922 года в СССР вошло четыре республики — РСФСР

Что произошло 30 декабря сто лет назад?

30 декабря 1922 года РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР на I Съезде Советов СССР утвердили Декларацию об образовании Союза ССР. Согласно документу, Советский союз имел единый орган политической власти со столицей в Москве. Каждая республика имела юридическое право на свободный выход из СССР.

Через два года, в 1924, на II Всесоюзном съезде Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов утвердили первую конституцию нового государства.

В тот же период в Союз вошла Туркменская ССР, а через год — Узбекская ССР. В 1929 году состав пополнился еще одним участником — Таджикской ССР. В 1936-м подобное решение приняли Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году присоединились три Прибалтийские страны: Эстонская ССР, Латвийская ССР и Литовская ССР. В тот же год была образована Молдавская ССР, которая была передана Верховному Совету для включения в Состав Советского Союза. Аналогичная ситуация произошла и Карело-Финская ССР. Союз объединил между собой 16 суверенных республик, внутри которых находилось 20 автономных республик, восемь автономных областей и десять национальных округов.

За время существования государство стало крупной и мощной страной, что подчеркивал богатый экономический потенциал и обширные культурные традиции.