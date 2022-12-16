«Ъ» узнал о планах Henkel обособить российскую часть бизнеса

Гендиректор представительства Henkel в России Сергея Быковских проинформировал, что концерн Henkel будет переименован в следующем году на Lab Industries.

По данным издания «Коммерсант», топ-менеджер подтвердил, что производитель бытовой химии с пакетом брендов Persil, Syoss, Fa, Schwafzkopf и «Ласка» с 1 января 2023 года дебютирует под новым названием Lab Industries.

Также эксперты выяснили, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз».

До этого в СМИ прошла информация, что Henkel планировал уйти из России и продать свой бизнес с убытками 184 млн евро другим инвесторам на фоне СВО на Украине.