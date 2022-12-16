Стали известны команды победители Чемпионата по мини-футболу-2022 в Ленобласти

Чемпионами стали команды из Гатчины, Всеволожска, Приозерска и Тосно.

Среди юношей до 10 лет обладателем Кубка по мини-футболу стала команда «Юниор» из Гатчины, команда Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва «Орешек» победила в возрастной категории до 12 лет. Среди спортсменов до 14 лет титул чемпионов получил «Триумф» из Приозерска, а «Атлант-Тосно» завоевал Кубок области среди команд до 16 лет.

«В Кировске собрались самые достойные, которые разыграли между собой одну из главных наград области по мини-футболу. Хочу поблагодарить всех за красивую и честную игру, а чемпионов поздравить с победой», — отметил зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой, который курирует спортивное направление в регионе.

Сегодня в школьных футбольных секциях региона занимаются около 3 тысяч детей, как для мальчиков, так и для девочек. Благодаря участию в проекте «Футбол в школе» в 2022 году для проведения уроков футбола ребята получили 1045 футбольных мячей, 28 комплектов фишек для разметки, 79 сумок для мячей, 28 насосов, 790 манишек, 336 конусов и 28 бумажников судьи с карточками.

Подробную информацию о работе спортивных клубов для детей, молодежи, взрослых и людей с ограниченными возможностями, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».