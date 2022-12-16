Уровень безработицы в России опустился ниже исторического минимума

Нехватка рабочих рук проявилась на фоне частичной мобилизации.
В ЦБ РФ заявили о нехватке специалистов во многих отраслях. Это ограничивает возможности производства в российской экономике — сообщает Парламентская газета.
Безработица в этом году подвела новую черту исторического минимума. В отраслях, где нехватка специалистов ощущается наиболее остро, ускоряется рост реальных заработков, который может опережать рост производительности труда. Это может негативно повлиять на рост инфляции.
В то же время, население страны в условиях дальнейшей неопределенности сохраняет склонность к сбережению. А это, напротив, можно отнести к дезинфляционным рискам для базового сценария развития экономики.
В целом в ЦБ оценивают нехватку рабочих рук как весьма сложную ситуацию, ограничивающую экономическую деятельность.
Ранее: мировая инфляция достигла пика.