Уровень безработицы в России опустился ниже исторического минимума

Нехватка рабочих рук проявилась на фоне частичной мобилизации.

В ЦБ РФ заявили о нехватке специалистов во многих отраслях. Это ограничивает возможности производства в российской экономике — сообщает Парламентская газета.

Безработица в этом году подвела новую черту исторического минимума. В отраслях, где нехватка специалистов ощущается наиболее остро, ускоряется рост реальных заработков, который может опережать рост производительности труда. Это может негативно повлиять на рост инфляции.

В то же время, население страны в условиях дальнейшей неопределенности сохраняет склонность к сбережению. А это, напротив, можно отнести к дезинфляционным рискам для базового сценария развития экономики.

В целом в ЦБ оценивают нехватку рабочих рук как весьма сложную ситуацию, ограничивающую экономическую деятельность.

Ранее: мировая инфляция достигла пика.