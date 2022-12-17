Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах

Автор: Александр Селиванов
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Причина — введённые США в отношении кредитной организации санкции.

— В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентам, — сообщается на сайте Росбанка.

Отмечается, что у клиентов финансовой организации есть полный доступ к своим денежным средства и сервисам банка. При этом возможности учреждения гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании временно ограничены и работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна.

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16.12.2022 60
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