Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах

Причина — введённые США в отношении кредитной организации санкции.
— В сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентам, — сообщается на сайте Росбанка.
Отмечается, что у клиентов финансовой организации есть полный доступ к своим денежным средства и сервисам банка. При этом возможности учреждения гарантировать исполнение платежей через корреспондентские счета в Великобритании временно ограничены и работа клиентов через банк с этой юрисдикцией может стать недоступна.
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