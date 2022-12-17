Поставки ноутбуков в Россию упали с начала 2022 года

Поставки ноутбуков в Россию упали на 65 процентов по итогам января-ноября.

Россияне могут остаться без ноутбуков из-за антироссийских санкций и снижения поставок. Только за последние несколько месяцев зафиксировано снижение поставок ноутбуков более чем на 65%.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные GS Group, поставки упали до 2,76 миллиона устройств. Пока лидером на рынке остаются компании HP и Lenovo. Хуже обстоят дела у компании Acer – ее доля на рынке оказалась на уровне 10 процентов от 14 ранее.

Ранее сообщалось, что в документе нового, девятого, пакета антироссийских санкций говорится о запрете поставок в Россию не только компьютеров и техники, но и авиадвигателей и их компонентов, а также фотоаппаратов и объективов.