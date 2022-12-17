Центр работы с агрессивными бездомными собаками появился в Ленобласти

Четвероногих нелояльных к людям, поместят на карантин, который решит их дальнейшую судьбу.

По информации пресс-службы управления ветеринарии правительства Ленобласти, в Волосовском районе заработал первый в регионе центр работы с агрессивными бездомными собаками.

В центр уже привезли первых подопечных из поселка Мга. Четвероногие будут находится на карантине под наблюдением специалистов госветслужбы региона в течение 10 дней. Их дополнительно проверят на бешенство.

В учреждении отметили, что если в течение 10 дней собаки не перестанут проявлять агрессию, их отправят на пожизненное содержание в приюты. В случае обнаружения бешенства, с ними будут поступать в соответствии с ветеринарными правилами.