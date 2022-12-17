Штамм-потомок знаменитого испанского гриппа вернулся в Россию

Россиян предупредили об особо опасном гриппе – «испанка», в группу риска попали дети.

Отмечается, что в стране зафиксировали пик эпидемии особо опасного вируса гриппа – испанки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных медиков, эпидемия уже зафиксирована в некоторых регионах России. В основном, это Сибирь и Дальний Восток. По данным НИИ имени Смородинцева, с начала декабря в стране зарегистрировали более 143 случаев «испанки».

Врачи предупредили, что нужно соблюдать осторожность, пользоваться масками, пить витамины. При первых симптомах необходимо обращаться к врачам.