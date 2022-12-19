Аргентина стала победителем ЧМ-2022 по футболу

Сборная Аргентины обыграла команду Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре и в третий раз в истории завоевала главный приз турнира.

Основные два тайма финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. Аргентинцам голы принесли Лионель Месси на 23-й минуте и Анхель Ди Мария на 36-й минуте. В сборной Франции хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Первый гол сборной он принес на 80-й минуте, второй — на 81-й и еще один на 118-й. Два из трех мячей Мбаппе забил с пенальти.

По итогам серии пенальти сборная Аргентины вырвалась вперед со счетом 4:2. Для команды это третья победа на чемпионом мира. Аргентинцы также выигрывали золото чемпионата в 1978 и 1986 годах.