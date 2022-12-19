Росстат посчитал, насколько за год подорожали салаты «Оливье» и «Селедка под шубой»

Росстат рассчитал стоимость традиционных новогодних салатов: «Оливье» и «Сельдь под шубой».

За год — с ноября 2021 по ноябрь 2022 — стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для «Оливье» и на 5,52% для «Сельди под шубой».

В среднем по России стоимость приготовления «Оливье» составила 480,69 рубля, а сельди под шубой — почти 225 рублей. Среди продуктов сильнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы – на 17,94%, майонез – 14,4%, вареная колбаса — 7,83%, а также сельдь – на 18,39%. При этом подешевели куриные яйца и овощи.

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Стоимость салата «Оливье» была рассчитана, исходя из следующих ингредиентов: колбаса вареная — 0,4 кг, маринованные огурцы — 0,4 кг, консервированный зеленый горошек — 0,38 кг, куриные яйца — четыре штуки, майонез — 0,2 кг, картофель — 0,4 кг, морковь — 0,2 кг, лук репчатый — 0,1 кг.