Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото

Кургальский заказник, расположенный на территории Кингисеппского района Ленобласти, окутала настоящая новогодняя сказка.
Сказочными кадрами в своих соцсетях поделился глава региона Александр Дрозденко.
«Судя по фото — олени не голодают. В заказнике идет только одна охота — за браконьерами», — написал он.
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели и здоровья!
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