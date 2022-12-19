Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Кургальский заказник, расположенный на территории Кингисеппского района Ленобласти, окутала настоящая новогодняя сказка.

Сказочными кадрами в своих соцсетях поделился глава региона Александр Дрозденко.

«Судя по фото — олени не голодают. В заказнике идет только одна охота — за браконьерами», — написал он.
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Новогодняя сказка окутала Кургальский заказник – фото Ленобласть, Кургальский заказник, Кингисеппский район, Дрозденко
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти хорошей недели и здоровья!

Вам будет интересно
Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга состоится 24 декабря
В Петербурге за неделю до Нового года состоится традиционный забег Дедов Морозов. 24 декабря сотни волшебников соберутся на Дворцовой площади и...
18.12.2022 53
Автор