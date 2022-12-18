Забег Дедов Морозов на Дворцовой площади Петербурга состоится 24 декабря

В Петербурге за неделю до Нового года состоится традиционный забег Дедов Морозов.
24 декабря сотни волшебников соберутся на Дворцовой площади и пробегут дистанцию в 2500 метров. Забег проходит уже в шестой раз. Также гостей праздника будет ждать концертная программа и сюрпризы от организаторов.
Напомним, что участие в забеге платное. Бежать дистанцию на время необязательно, можно спокойным шагом пройтись по нарядным улочкам в свое удовольствие.
Вам будет интересно
В субботу, 17 декабря, со склонов всесезонного курорта «Игора» в Ленобласти съехали на лыжах и сноубордах более 80 Дедов Морозов. Участие...
18.12.2022 26